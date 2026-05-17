Image: Digital Foundry / YouTube/a> 2025年5月30日の記事を編集して再掲載しています。 携帯ゲーム機でここまできた！Nintendo Switch 2、プレイ映像の比較検証リークが、Notebookcheckによって報じられていました。PS4を凌駕する画質に！数あるゲームタイトルのなかでも、とにかく動作が重いことで知られる『サイバーパンク2077』が、Nintendo Switch 2版でもリリースされています。108