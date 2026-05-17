「男子ゴルフ・関西オープン選手権・最終日」（１７日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）１００周年を迎えた関西ゴルフ連盟、そして関西オープン（第９１回）。この記念すべき大会を大いに盛り上げたのが、最終組の一つ前を行く３人だった。奈良県出身の藤本佳則、ともに兵庫県出身の大堀裕次郎と、佐藤太平。首位と１打差の通算４アンダーで出て行くと、まずは藤本が序盤２バーディーでトップに。すると１打伸ばした大堀は、迎え