陸上セイコー・ゴールデングランプリ（2026年5月17日MUFG国立 ）パリ五輪金メダルのノア・ライルズ（28＝米国）が、男子100メートルチャレンジレースにオープン参加し、予選1組目でトップの10秒05でフィニッシュした。ライルズにとってはこれが今季初戦。昨年の陸上世界選手権東京大会以来、約8カ月ぶりの国立凱旋でいきなり魅せた。スタート前には人気漫画「ONE PIECE」の主人公・ルフィの「ギア3」のポーズを披露し、