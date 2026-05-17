栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる25歳の女の身柄が確保されました。捜査本部が設置されている下野警察署から、最新情報を伝えます。捜査関係者によりますと、17日正午前後、神奈川県内で指示役とみられる25歳の女が確保され、警察は任意で話を聞いているとみられます。17日未明には、指示役とみられる28歳の男も、羽田空港の国際線ターミナルで身柄を確保され、17日午前1時台に強盗殺人容疑で逮捕さ