アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）準決勝に出場するため、経由地の中国・北京の空港を出発して韓国に向かう北朝鮮のサッカー女子の選手団＝17日（共同）【北京、ソウル共同】北朝鮮のサッカー女子の選手団が17日、アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）準決勝に出場するため、経由地の中国・北京の空港から韓国・仁川国際空港に到着した。スポーツで北朝鮮選手団が訪韓するのは2018年12月以来、約7年半ぶり。準決勝は20日にソ