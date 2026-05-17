熊による住宅被害は、契約内容によって火災保険で補償される可能性があります。 ただし、どの保険でも必ず対象になるわけではありません。建物だけを補償しているのか、家財も対象にしているのか、さらに「外部からの物体の衝突」や「破損・汚損」などの補償が付いているのかによって判断が変わります。 この記事では、熊被害に備えるために火災保険のどこを確認すべきかを、一般の人にもわかりやすく解説します。