コーヒー豆を買う時に値段や等級を参考にして選ぶ人は多いが、それらは必ずしも味や品質と比例しない。コーヒー業界の独特な値づけの仕組みと、本当に美味しいコーヒーの見つけ方を、世界一のバリスタが教える。※本稿は、第15代ワールド・バリスタ・チャンピオンの井崎英典『教養としてのコーヒー』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。高価で等級の高いコーヒーが美味しいとは限らないコーヒー豆の価格は先物