やるべきことがあるのに、ついスマホでダラダラして動けない。気づいたら何時間も経っていて、「私、一体何やってたんだろう……」と後悔することはありませんか？累計500万ダウンロードを突破したアプリ「集中」の開発者で、新刊『脱スマホ術 ──「何もせず1日が終わった」がなくなる』の著者・戸田大介さんに、スマホで時間が溶けてしまうメカニズムと、ダラダラを解消するための考え方を聞きました。（構成／ダイヤモンド社書