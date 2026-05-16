Image: Shutterstock データセンターはどうして積極的に評判を悪くするのやら…。昨年、ジョージア州フェイエットビルにある富裕層向けの高級住宅地Annelise Parkの住民たちが、水圧が異常に低下していることに気づきはじめました。報告を受けた郡の水道局が調査したところ、衝撃的な事実が判明したそうです。データセンター、こっそり1億1000万リットルの水を使うPoliticoによると、ジョー