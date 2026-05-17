オリックス・宮城大弥投手（24）が、近日中に米国で左肘の手術を受けることが分かった。16日までに渡米したとみられる。宮城は侍ジャパンの一員として3月のWBCに出場し、2試合に登板。帰国後にオープン戦で1試合の調整登板を挟み、3月27日の楽天戦で3年連続の開幕投手を務めた。だが、4月9日ロッテ戦の6回2死満塁で初球を投じた直後に左腕の違和感を訴え、緊急降板。「（過去に同じ違和感は）全くない」と表情を曇らせ、翌10日