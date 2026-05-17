警視庁によりますと、きょう午後0時10分ごろ、東京・奥多摩町にある六ツ石山を登っていたロシア人の30代の男性がクマに襲われました。通報時、男性は腕や頭から出血していて消防のヘリコプターで病院に搬送されましたが、重傷だということです。また、ほかに襲われた人はいないということです。クマはその後、現場から逃走していて、体長などの特徴は分かっていません。