2024年MLBドラフト全体7位米大リーグ、カージナルスのルーキー、JJ・ウェザーホルト内野手の振る舞いに米解説者の不満が爆発した。14日（日本時間15日）のアスレチックス戦で、「これは目に余る」などの言葉が放送席から漏れる事態に発展した。アスレチックス戦の9回。3-4と1点を追いかけるカージナルスは1死一塁で、スコットが打席に立っていた。アスレチックス地元局「NBCスポーツ・カリフォルニア」の中継には、スコット