元SKE48で脳梗塞を発症していることを発表していた鈴木愛來（19）が17日、Xを更新。手術を受け集中治療室（ICU）から退室したことを報告した。鈴木は13日に「手術がんばってくる！」と投稿。その後、投稿が途絶えていたが、17日に「集中治療室から戻ってきました想像してた10倍くらい大変だ」とつづった。この投稿に「お帰りなさい！」「これからも大変だろうと思うけど治療がんばってね」「焦らずにゆっくりしてくださいね」な