栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる25歳の女の身柄が確保されました。この事件は今月14日、上三川町の住宅に何者かが押し入り、この家に住む富山英子さんが死亡し、2人がケガをしたものです。捜査関係者によりますと、指示役とみられる25歳の女の身柄が17日正午前後に確保されました。17日未明には指示役とみられる28歳の男が羽田空港の国際線ターミナルで身柄を確保され、17日午前1時台に強盗殺人容疑