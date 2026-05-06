元港区女子でコラムニスト、脚本家の妹尾ユウカ氏が、5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に出演。東京・港区内で開催されたパーティーでの衝撃的な光景を明かした。都市伝説系YouTuber、Naokimanの冠番組で、今回はアメリカで性的虐待などの罪で起訴され、その後死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタインの話題を取り上げた。今年1月に追加公開された、いわゆる「エプスタインファイル」で、各国の権力者