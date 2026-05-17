「タイガース１−２ブルージェイズ」（１６日、デトロイト）ブルージェイズが延長１０回に勝ち越して勝利した。岡本和真内野手は「４番・三塁」で先発。４打数無安打で連続試合出塁が１６でストップしたが、好守でチームに貢献した。０−０で迎えた五回の守備。先頭打者の左打者が三塁ファウルグラウンドへ打ち上げた打球に、岡本は本塁へ背を向けて猛ダッシュ。腰の辺りで抱えるように捕球しようとしたが、ボールはグラブ