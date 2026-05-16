「ゴールデンボンバー」の鬼龍院翔（41）が15日深夜に自身のX（旧ツイッター）を更新。「誰も言わないから俺が言ってやる」と切り出したポストに反響が寄せられている。鬼龍院は「誰も言わないから俺が言ってやる」と切り出すと「外出先のトイレ(大)で用を足したあと、ウォシュレットをオンにしたら最初に温水が一回タマの裏あたりをペロッと経由していくタイプのウォシュレット、あれなんなの？穴狙うの下手すぎだろ。あり