実運用型の実証実験はじまるEVトラック普及の議論では、これまで航続距離やバッテリー容量に注目が集まってきました。しかし、実際の物流現場で次第に顕在化しているのは、充電そのものを運用へどう組み込むかという問題です。【おぉ！ ホントに非接触】eCanterがワイヤレス充電する様子（写真）三菱ふそうトラック・バスは2026年現在、愛知県江南市の名鉄NX運輸 江南支店（名鉄トラックターミナル中部）において、小型EVトラ