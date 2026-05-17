人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のキュアミスティックによる新技「プリキュア！ミスティックストライク！」の映像が公開された。【動画】レイピア型の必殺技！公開されたミスティックストライク映像なお、相方・キュアアンサーの新たな新技は「プリキュア！アンサーはなまるソード！」となっている。『名探偵プリキ