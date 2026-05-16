アメリカでは医師が必要だと判断した検査や治療であっても、保険会社が「医学的に必要ではない」と判断して医療費の支払いを拒否することがあります。ProPublicaとThe Capitol Forumは2024年10月23日に公開した共同調査記事で、内部文書や企業データ、元従業員や医師、医療業界専門家、規制当局、保険会社幹部などへの取材をもとに、保険会社から審査を請け負う外部企業が、検査や治療を保険適用の対象にするかどうかをどのように