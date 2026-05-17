1970年代から1990年代まで独特なファッションと、歌謡ロックで一斉を風靡した歌手のアン・ルイスが9日、息子でミュージシャンの美勇士の45歳の誕生日TikTokに、生電話出演した。 【写真】美勇士を抱くアン・ルイスが美しすぎる！ 現在米国に住むアンは、1980年代の芸能界を振り返り「昔はよく遊んだわ。チェッカーズ、シブがき、吉川(晃司）、あとマッチ(近藤真彦）。この辺はよく夜遊びした。朝方の代々木公園