きらびやかなネオンの裏側で、今、何が起きているのか──。ネットで拡散される噂の陰には、常識では測れない夜のリアルが潜んでいる。遊び慣れた者だけが辿り着くディープな現場を徹底取材。危うさと魅力が交錯する「禁断の夜遊び」の最前線を暴く。◆母親はロックシンガー東京・港区西麻布の雑居ビルにある、予約制バー「エリザベス」。ドアを開けると、同店の女性オーナーのリズさん（27歳）が迎えてくれた。現在5年目となるが