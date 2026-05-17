5月13日、YouTubeやTikTokで相次いで人気インフルエンサーがジャングリア沖縄に関する赤裸々レポート動画を公開して話題になっている。【写真】「破産寸前」と“自虐PR”するジャングリア沖縄「破産寸前」など辛辣ワードが続々オープン2日目に同園を訪問。「地獄のオープン2日目」という辛辣動画を公開し、いち早く同園の真実を伝えていた人気インフルエンサー「正直レビュー」は自身のXで、《まさかのジャングリアから案件来