日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜後5：30）が17日に放送され、サプライスゲストに驚きの声が起こった。【写真あり】シュワッチ！『笑点』のあの部屋でポーズを決めるウルトラマン番組60周年を記念して、1966年7月10日に誕生したウルトラマンシリーズとの“60周年コラボ”が実現。ウルトラマンとカネゴンが、17日に放送される『笑点』の大喜利コーナーに登場した。カネゴンが座布団運びをしていたが、そこへ乱入した