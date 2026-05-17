16日、ロンドンで極右活動家が主催したデモに参加し、英国旗を広げる人たち（共同）【ロンドン共同】ロンドン中心部で16日、極右活動家が主催したデモがあり、英メディアは警察の情報として約6万人が集まったと伝えた。別の場所ではパレスチナに連帯を示すデモもあり、約2万人が行進した。警察官約4千人が警戒に当たり、二つのデモで計40人以上が逮捕されたが、大きな混乱はなかった。極右活動家のデモでは英国旗のほか、イン