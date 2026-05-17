突然ですが、「SaaS」が何の略か知っていますか？知ってたらIT分野にかなり詳しい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）」でした！SaaSとは、「Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）」の略語です。従来のソフトウェアはパッケージを購入してパソコンにインストールして使用するのが一般的でしたが、SaaSではインターネットを通じてクラウド上の