ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由 01【漫画】本編を読む自身の妊娠がきっかけで、育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかからエッセイ漫画「【ブラック企業の日常10】始業1時間前に行かされる理由」を紹介するとともに、著者に始業1時間前から掃除をする会社の規則について聞いた。0203■始業1時間前の「無給掃除」、明かされなかった会