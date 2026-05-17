お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が16日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。相方・博多華丸（56）への不満をもらす場面があった。この日のゲストはお笑い芸人の吉住。地方での営業について話が及ぶと、吉住は「私、福岡出身なのに、福岡の営業に行ったら、全然ウェルカムじゃなくて。ちょっとイラッとしました」と吐露。大吉が「あんまり福岡出してないから