食材や光熱費に歯止めが掛からない。財布の紐への圧力が強まるなか、肴（さかな）の値上げや材料、ボリュームの変更を居酒屋は余儀なくされている。値上げ疲れが続き、気軽な一杯に立ち寄りたいが、その足を遠ざけている。2026年1-4月の「居酒屋」倒産は88件（前年同期比54.3％増）と急増した。1989年以降、同期間の倒産は2024年の59件を大きく上回り、最多を更新した。東京商工リサーチの企業データベースから1-4月の「居酒