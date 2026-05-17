17日正午すぎ、東京・奥多摩町の林道で、30代くらいの男性がクマに襲われて重傷を負いました。警察や消防などによりますと、17日正午すぎ、東京・奥多摩町の林道で、30代くらいのロシア人の男性から「クマに襲われてケガをした、腕と顔にケガをした」と119番通報がありました。男性は重傷を負ったということで、ヘリコプターで病院に搬送され、命に別条はないということです。男性は1人で山に登っていたとみられ、鈴やスプレーなど