想定外の事態に困惑する猫ちゃんのリアクションが、多くの反響を呼んでいます。話題の投稿は74万回以上表示され「電気がついている→中にいるがわかる猫様やはり頭良い」「偽物だと思われてる？w」「『えっ!何で！？』て顔(笑)」とのコメントが寄せられていました。 【動画：トイレの前で『出待ちしていた猫』→なぜか人間が後ろから現れると…まさかのリアクション】 想定外の「再会」に困惑 Xアカウント「くろみつ・し