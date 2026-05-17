17日午後、愛知県豊橋市で妻の頭をハンマーのようなもので殴って殺害しようとした疑いで、67歳の夫が逮捕されました。 【写真を見る】妻の頭をハンマーで殴って殺害しようとした夫（67）を逮捕 「合っています」と容疑を認める 逮捕されたのは豊橋市に住む無職、水野春彦容疑者（67）です。警察によりますと、水野容疑者は17日午後1時半ごろ、豊橋市の自宅で妻（69）の頭を背後からハンマーのようなもので複数