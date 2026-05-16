カナダ王立騎馬警察が公開した写真/Crowsnest Pass RCMP（CNN）カナダの王立騎馬警察にこのほど、アルバータ州での屋外バーベキューで大規模盗難が発生したとの通報が寄せられた。警察が公開した写真に写っていたのは、「赤毛で小柄、厚い毛皮をまとった」容疑者の姿。ホットドッグをほおばるキツネだった。事件に影響を与えるリスクを承知の上で言うと、写真を見る限り有罪は間違いない。もっとも警察によれば、バーベキューの主