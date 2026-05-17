タレント・歌手の上沼恵美子が、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、過去の「すごい嫌だった」共演者について語る場面があった。【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子上沼は、15日放送のニッポン放送『松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD』にゲスト出演。松任谷との共演を「すっごいよかったわ！」と感激を込めて語った。その上で「