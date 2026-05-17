元TOKIOの松岡昌宏（49）が17日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身のお風呂事情について明かした。リスナーから「松岡さんも毎日お風呂に入ってますか？」という質問が寄せられると「俺は基本、シャワーでも浴びなきゃ嫌な人なんです。できれば風呂に浸かりたい人間。一日一回は、俺はしずかちゃん並みに風呂好きなんで。だいたい一日二回は入るわけです。だって仕事行く前にサウナ行くでしょ。