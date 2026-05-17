記事ポイント『トップガン』公開40周年を記念した世界限定生産の公式グッズが、日本国内で初めて販売開始ピンバッジ・キーホルダーは世界限定9,995個のシリアルナンバー入りで、完売後は入手困難なコレクターズアイテムファッションに取り入れられるバッジ類から日常使いのコースター・栓抜きまで、幅広いラインナップ 1986年に公開されたアクション映画の傑作が、今年で40周年を迎えます。エンターテインメント公式グッズス