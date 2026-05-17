チャンネル登録者数168万人を超えるガジェット系ユーチューバー・瀬戸弘司（45）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新。約15年前の投稿が不適切だったとし、謝罪した。瀬戸は「15年前に投稿したポストを削除いたしました。被災された方や不安を抱えていた方々への配慮が足りない不適切な表現だったと、今改めて感じています。不快に感じられた方には申し訳なく思っております」と謝罪した。瀬戸は11年5月に放射能に関す