なぜ『スーパーマリオブラザーズ』は破格のヒットゲームになったのか。東京大学大学院教授でゲーム研究が専門の吉田寛さんは「プレイヤーがやるべきことが、誰でも画面を見ればすぐに分かるように直感的にデザインされている」という――。※本稿は、吉田寛『東京大学で教わるゲーム学入門』（世界文化社）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信イメージズ京都市の地下道に描かれた「スーパーマリオ」の壁画＝2026年5月8日午