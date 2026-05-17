◆パ・リーグ日本ハム３―６西武（１７日・エスコン）西武が西口政権初、４０試合以上消化時点では１３５４日ぶりの首位に浮上した。１点を追う７回、２死から１番・カナリオが左翼線への二塁打で出塁すると、２試合連続無安打とやや低空飛行気味だった２番・西川に代打・岸潤一郎外野手が送られた。その岸が、上原の初球外角１３７キロフォークを振り抜いた打球は、左翼ブルペンへ飛び込む逆転の今季１号２ラン。その後、２