2021年に解散したバンド「赤い公園」元メンバーで歌手のチアキ(33)が17日、自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子妊娠を公表した。チアキは「わたくしごとではありますが、昨年二月に結婚し、今年念願の第一子を授かりました」と結婚と妊娠を報告。今後の活動について「ライブに関しまして、興奮して産気づきそうなので現在お休みさせて頂いています。いつか客席から我が子のシンガロングを観るのが夢なので、頃合いを見