タレントの若槻千夏（41）が16日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。スケジュールについて語った。若槻は2012年6月に長女、17年4月に長男を出産。指原莉乃から「夜の収録はどうしてるんですか？」と質問されると「出ない」と答えた。「土日ってイベントごと多いじゃん、運動会とか。細かい系がいっぱいあるわけ、小学校中学校になると。それこそ（部活の）試合とか」と前置き。「最初は土曜日だけと