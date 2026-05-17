人気キャラクターの「ハローキティ」をデザインした山陽新幹線が１７日に最終運行日を迎えました。 ２０１８年から新大阪と博多間を往復してきた「ハローキティ新幹線」。 ＪＲ西日本が独自開発した「５００系」車両が使われ、外装にはピンクのリボンとハローキティのイラストが描かれています。 また、車内にもハローキティがデザインされていて、記念写真を撮るフォトスポットなどもあ