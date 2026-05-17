5月14日に放送された『STAR』（フジテレビ系）に、アーティスト・GACKTが出演。番組内で見せたビジュアルに、困惑の声が続出している。14日の放送では、伝説のロックバンド・GACKT YELLOW FRIED CHIKENzを率い、ドラマ『コンサルタント―死を執筆する男―』の主題歌『FALL AGAIN』を披露したGACKT。衰えない美声が話題になりつつも、X上で視聴者から寄せられたのは、GACKTのメイクへの違和感を指摘する声だった。《なんだか急