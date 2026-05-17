イラン・ララク島近くのホルムズ海峡に停泊する船舶＝16日（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊に近いファルス通信は16日、エネルギー輸送の要衝、ホルムズ海峡を通航する船舶を対象とするイラン独自の保険制度を導入する計画が進んでいると報じた。公式発表は出ておらず、実際に導入されるかどうか不明。ファルス通信によると保険証券が発行され、仮想通貨で決済する仕組みで、100億ドル（約1兆5870億円