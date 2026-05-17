お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が、パーソナリティーを務める16日放送のTOKYO FM川島明そもそもの話」（土曜午後5時）に出演。中堅芸人の悩みを明かした。同い年のオードリー春日俊彰をゲストに迎えてトーク。中堅芸人として悩みを語り合う中「打ち合わせでもすごく気を使うのよ」と切り出すと、「台本があって『この企画だったら僕がMCのサイドにいた方がいいかもしれないですね』って言って。若手がワーッと大喜利やって