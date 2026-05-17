¤³¤ì¤À¤±°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢µ§¤ê¤âÆÏ¤­¤½¤¦......¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û38.9Ëü É½¼¨¡¢3.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?¤ªµ§¤ê»Ñ?X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÃË»ù4¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥´¥ó¥¾¥¦R4¡Ê¡÷R453374510¡Ë¤µ¤ó¤¬2026Ç¯4·î12Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»Ò¶¡¤Î»Ñ¡£É¬»ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡½¡½¡£¡ÖÌÀÆü¤âÆüÍËÆü¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¸«»ö¤Ê"¤¯"¤Î»ú¤Î»ÑÀª¤«¤é¤Ï¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã