Image: Sarry's Club こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。焚き火の傍ら、ポケットから取り出した1枚で、栓を抜き焚き火の準備を整える。そんなキャンプシーンを想像してみてください。重さ89g、ほぼクレカサイズで20種類以上の機能を持つ「20 in 1 マルチツールカード」は、荷物を減らしつつも対応力を高めたい人へ向けた、実用本位の1枚です。1枚