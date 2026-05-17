現地５月16日、スコットランドリーグの最終節でFW前田大然とMF旗手怜央を擁する２位のセルティックが首位のハーツとホームで対戦。タイトルが懸かる大一番で３−１の逆転勝利を飾り、リーグ５連覇を果たした。歓喜の裏で、小さくない話題を集めたのが旗手だ。この28歳はこれまでセルティックの主力としてプレーしてきたなか、今季はシーズンを通じて好不調の波が指摘されており、最近はプレータイムが激減。それでもこれまでベ