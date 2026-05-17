将棋の第84期名人戦七番勝負第4局は5月17日、挑戦者の糸谷哲郎九段（37）が前日に封じた48手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）の手番で対局が再開された。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第4局（生中継中）藤井名人のストレート防衛と自身初の4連覇がかかる本局は、「将棋のまち」大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」を舞台に行われている。前日の1日目は、先手番の藤井