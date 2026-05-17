5月14日、女優・齋藤飛鳥が自身のInstagramを更新。銀座でおこなわれたイベント「Miu Miu Jazz Club 東京」のカクテルレセプションに来場した様子を公開したのだが、披露したコーディネートに、SNSでは衝撃が走っている。ハイブランド「Miu Miu」が、店舗のリニューアルに合わせて主催した同イベントでは、アンバサダーを務めるIVE・ウォニョンや森星、本田翼らとともに、全身Miu Miuに身を包んだ齋藤も来場。ノースリーブのシ